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Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

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14:41   25 Октября 2019
Россия

Россияне неохотно берут ипотеку под шесть процентов

Россияне неохотно берут ипотеку под шесть процентов

Число участников программы ипотечного кредитования под шесть процентов для семей с двумя или тремя детьми остается небольшим, хотя темпы растут. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

По его словам, ипотека — не удел молодых семей​​​. Минтруда прекрасно понимает уровень дохода молодой семьи и условия входа в ипотеку. Всего 20 тысяч кредитов под шесть процентов выдали в 2019 году.

«Мы очень, когда эту меру задумывали, надеялись, что она будет очень востребована действительно, по пока темпы не очень-то», — резюмировал Алексей Вовченко.

Российский лидер Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под шесть процентов для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ипотека #общество #минтруда

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