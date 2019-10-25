Россияне неохотно берут ипотеку под шесть процентов
Число участников программы ипотечного кредитования под шесть процентов для семей с двумя или тремя детьми остается небольшим, хотя темпы растут. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
По его словам, ипотека — не удел молодых семей. Минтруда прекрасно понимает уровень дохода молодой семьи и условия входа в ипотеку. Всего 20 тысяч кредитов под шесть процентов выдали в 2019 году.
«Мы очень, когда эту меру задумывали, надеялись, что она будет очень востребована действительно, по пока темпы не очень-то», — резюмировал Алексей Вовченко.
Российский лидер Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под шесть процентов для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
Первый замминистра Алексей Вовченко выступил на Президиуме Совета законодателей Российской Федерации https://t.co/eukbt6ezkK— Минтруд России (@MintrudRF) 25 октября 2019 г.