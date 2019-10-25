Шнуров считает, что люди вернутся к чтению книг только в случае Третьей мировой

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался, что люди перестали читать книги. Он побеседовал на эту тему с «360».

По его словам, чтение и написание чего-либо сейчас происходит в социальных сетях, таких как Twitter или Facebook. Большая доля опубликованных материалов — «ерунда» и это плохо. Происходящее, по мнению музыканта, можно соотнести с христианскими текстами, этакий «вестник апокалипсиса».

Классическая русская литература была создана дворянами и для дворян. В советский период истории население жило в иллюзорном мире книг. Сейчас же такими бумажными носителями практически не пользуются. Однако Шнуров пообещал, что «скоро все закончится».

«Происходит Третья мировая война, ядерный конфликт, отключается свет, и люди оказываются в подвалах при свечах. Тогда они будут читать книжки», — предложил сценарий шоумен.

В августе этого года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос по поводу чтения. Как показали результаты, читающей оказалась примерно половина респондентов. В среднем, россияне читают пять книг за три месяца. Однако ВЦИОМ не уточнял, касается ли это только бумажных или электронных книг.