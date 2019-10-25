ООН сообщает о росте протестных движений по всему миру

ООН обратила внимание на рост количества протестных движений по всему миру. Об этом сообщила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Она отметила, что на данный момент протесты проходят в Боливии, Чили, Гонконге, Эквадоре, Египте, Гвинее, на Гаити, в Ираке и Ливане. Также в этом году на акции протестов выходили граждане Алжира, Гондураса, Никарагуа, Малави, России, Судана, Зимбабве, Франции, Испании и Британии. Причины, по ее словам, могут быть разные, однако есть и схожие моменты.

«Есть общие тренды среди многих протестов: население озлоблено и недовольно, особенно социально-экономическими условиями, коррупцией, отсутствием равенства и общим увеличением разрыва между богатыми и бедными», — сказала Шамдасани.

Подобные настроения могут подпитываться недоверием к правительству и действующим политикам, отметили в организации.