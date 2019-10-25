Пензенские депутаты выбрали нового мэра города

Новым мэром Пензы по решению депутатов городской администрации стал зампред правительства области Андрей Лузгин.

Избрание произошло на заседании, состоявшемся 25 октября: тайное голосование за нового главу городской администрации проходило дважды. Сначала депутаты сделали свой выбор с помощью электронного голосования, но результаты признали недействительными. Во второй раз при процедуре использовали бумажные бюллетени, сообщает «АиФ Пенза».

Лузгин набрал 20 депутатских голосов, еще 12 взял Георгий Камнев, а за Ивана Кирюхина проголосовал лишь один парламентарий. За кандидата Дениса Леонтьева не проголосовал ни один депутат. Еще один бюллетень был признан недействительным.

Напомним, в сентябре экс-мэр Пензы Виктор Кувайцев добровольно покинул пост после избрания депутатом городской думы. Выборы парламентариев местной администрации прошли в городе 8 сентября: из 35 депутатских кресел 19 получили представители «Единой России», 12 взяли КПРФ, два досталось членам ЛДПР, еще по одному получили представители «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».