Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Лавров посетит с визитом в Армению

Лавров посетит с визитом в Армению
Европейские послы согласились отложить Brexit

Европейские послы согласились отложить Brexit

 Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике

Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике
Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Лавров посетит с визитом в Армению

Лавров посетит с визитом в Армению
Европейские послы согласились отложить Brexit

Европейские послы согласились отложить Brexit

 Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике

Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике
14:33   25 Октября 2019
Россия

Пензенские депутаты выбрали нового мэра города

Пензенские депутаты выбрали нового мэра города

Новым мэром Пензы по решению депутатов городской администрации стал зампред правительства области Андрей Лузгин.

Избрание произошло на заседании, состоявшемся 25 октября: тайное голосование за нового главу городской администрации проходило дважды. Сначала депутаты сделали свой выбор с помощью электронного голосования, но результаты признали недействительными. Во второй раз при процедуре использовали бумажные бюллетени, сообщает «АиФ Пенза».

Лузгин набрал 20 депутатских голосов, еще 12 взял Георгий Камнев, а за Ивана Кирюхина проголосовал лишь один парламентарий. За кандидата Дениса Леонтьева не проголосовал ни один депутат. Еще один бюллетень был признан недействительным.

Напомним, в сентябре экс-мэр Пензы Виктор Кувайцев добровольно покинул пост после избрания депутатом городской думы. Выборы парламентариев местной администрации прошли в городе 8 сентября: из 35 депутатских кресел 19 получили представители «Единой России», 12 взяли КПРФ, два досталось членам ЛДПР, еще по одному получили представители «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #выборы #политика #новости #общество #пенза

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...