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Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
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14:19   25 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

Несмотря на улучшение отношений с Минском в последнее время, Брюссель все равно пристально следит за ситуацией с правами человека в республике, ведь от прогресса в этой сфере зависит полная отмена санкций. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель.

Диалог республики с Западом улучшился на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины​​​. Евросоюз снял с Белоруссии практически все санкции, но оставил несколько ограничительных мер.

По словам Шубеля, белорусские власти хорошо знают, при каких обстоятельствах Европейский союз снимет оставшиеся санкции. Минску необходимо решить проблемы в области прав человека, которые привели к введению санкций.

«Мы следим за ситуацией в сфере прав человека и продолжим это делать», — резюмировал глава представительства ЕС в Белоруссии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #санкции #белоруссия #общество

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