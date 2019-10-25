Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

Несмотря на улучшение отношений с Минском в последнее время, Брюссель все равно пристально следит за ситуацией с правами человека в республике, ведь от прогресса в этой сфере зависит полная отмена санкций. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель.

Диалог республики с Западом улучшился на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины​​​. Евросоюз снял с Белоруссии практически все санкции, но оставил несколько ограничительных мер.

По словам Шубеля, белорусские власти хорошо знают, при каких обстоятельствах Европейский союз снимет оставшиеся санкции. Минску необходимо решить проблемы в области прав человека, которые привели к введению санкций.