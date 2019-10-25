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14:09   25 Октября 2019
Россия

Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил главе белорусского Минобороны Андрею Равкову рассекреченные документы из российских архивов по освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Шойгу вручил Равкову альбом с рассекреченными к 75-летию освобождения Белоруссии документами из фондов Центрального архива российского военного ведомства. Гриф «секретно» был снят с приказов, донесений, директивов и газетных материалов по поводу одной из наступательных операций Красной Армии — «Багратион».

«Я бы хотел передать Андрею Алексеевичу рассекреченные документы из наших архивов. Там много интересного. В том числе то, с чем мы до сегодняшнего дня не были знакомы», — заявил Шойгу во время заседания коллегии военных ведомств Союзного государства, цитирует «РИА Новости».

Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

В числе переданных документов и боевое донесение от 3 июля 1944 года, где генерал-лейтенант Александр Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому об освобождении Минска в детальных подробностях.

Ранее Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию с помощью масштабной информационной кампании.

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Автор: Тимофей Булочкин
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