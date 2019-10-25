Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил главе белорусского Минобороны Андрею Равкову рассекреченные документы из российских архивов по освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Шойгу вручил Равкову альбом с рассекреченными к 75-летию освобождения Белоруссии документами из фондов Центрального архива российского военного ведомства. Гриф «секретно» был снят с приказов, донесений, директивов и газетных материалов по поводу одной из наступательных операций Красной Армии — «Багратион».

«Я бы хотел передать Андрею Алексеевичу рассекреченные документы из наших архивов. Там много интересного. В том числе то, с чем мы до сегодняшнего дня не были знакомы», — заявил Шойгу во время заседания коллегии военных ведомств Союзного государства, цитирует «РИА Новости».

В числе переданных документов и боевое донесение от 3 июля 1944 года, где генерал-лейтенант Александр Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому об освобождении Минска в детальных подробностях.

Ранее Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию с помощью масштабной информационной кампании.