Два человека пострадали в Харькове в результате стрельбы у торгового центра

Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу на одной из улиц украинского города Харьков, в результате чего ранения получили два человека.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области, для поиска и задержания нарушителей в городе проводится операция «Сирена».

«В Харькове возле супермаркета произошла стрельба. В результате происшествия пострадали два человека. Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция «Сирена». Информация о том, что по улице Клочковской в ​​Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12.05 (совпадает с московским)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавшие при стрельбе граждане были отправлены в больницу, но один из них скончался до прибытия в медучреждение. Второму раненному медики в настоящее время оказывают помощь.

По предварительной информации, полиция обнаружила автомобиль, на котором стрелявшие скрылись с места преступления. Перед тем, как скрыться, преступники подожгли машину. В настоящее время на месте стрельбы работают эксперты и представители следственно-оперативной группы. Проводится опрос свидетелей, собираются улики. На месте преступления, как сообщает телеканал NewsOne, полицейские обнаружили автомат и пистолет, а также удостоверение украинского университета внутренних дел.