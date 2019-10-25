ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

Ключевая ставка в первые с декабря 2017 года упала на 50 базисных пунктов и составила шесть с половиной процентов, следует из пресс-релиза Центрального банка России по итогам заседания совета директоров 25 октября.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными», — объяснили в регуляторе.

Стоит отметить, что в июле и сентябре снижение составляло 0,25 процентных пункта. Как итог — показатель в семь процентов, что стало минимальным уровнем с апреля 2014 года. В публикации указано, что решение об уменьшении ставки и снижение доходностей облигаций федерального займа поспособствуют созданию условий для дальнейшего падения депозитно-кредитных ставок.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — добавили в сообщении.

Напомним, что ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк предоставляет коммерческим банкам недельные кредиты и по которому готов принять деньги на депозиты. Размер ставки влияет на уровень инфляции. Показатель был введен в сентябре 13 года в качестве инструмента денежно-кредитной политики в рамках перехода к таргетированию инфляции для повышения прозрачности.