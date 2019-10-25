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13:59   25 Октября 2019
Россия

Эксперт предложила эксперимент с отказом от пластиковых пакетов в адекватных регионах

Эксперт предложила эксперимент с отказом от пластиковых пакетов в адекватных регионах

Член Экспертного совета национального проекта «Экология» Светлана Бик после пресс-конференции по реформе обращения с отходами рассказала «Политике Сегодня», что россияне могут спокойно отказаться от пластиковых пакетов.

Внедрять запрет на одноразовые изделия из пластика необходимо постепенно, считает эксперт. Так, можно выбрать несколько регионов с помощью опроса и провести эксперимент, адекватно оценивая полученные результаты.

«Мы шарахаемся: надо взять какие-то адекватные регионы, которыми мы можем управлять (и причем, взять разные). Сельская местность, сельский магазин, крупный район в городе и провести реальный эксперимент, проанализировать, посмотреть где лучше и на основе сложившейся истории уже двигаться дальше. У нас многие вещи воспринимаются так: поехали как на Западе. Мы не на Западе», — ответила Бик, дополнив комментарий историей об отдыхе в Барселоне.

В столице Испании нет магазинов с пластиковыми пакетами, поэтому пришлось использовать тканевую авоську, отметила эксперт. Пришлось использовать тканевую авоську.

Эксперт национального проекта «Экология» рассказала, как запретить в РФ пластиковые пакеты

Также и в России. Если и внедрять запрет на пластиковые пакеты, то необходимо дать альтернативу россиянам. Возможно, продавать бумажные сумки.

«Должны быть альтернативы обеспечены, чтобы можно было во что-то бумажное положить тогда», — резюмировала Бик.

С начала 2019 года в России запустили новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Она позволит внедрить современную инфраструктуру для сортировки, переработки и утилизации мусора. Плата за сбор и переработку ТКО была включена в дополнительную строчку платежки. Сейчас россияне в среднем платят по 100-150 рублей на человека за переработку твердых коммунальных отходов.

 

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Автор: Алиса Денисова
#россия #общество #экология #пластик #национальный проект

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