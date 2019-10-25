Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

Переговоры глав МИД России и Норвегии Сергея Лаврова и Ине Эриксен Серейде состоялись в пятницу, 25 октября. В ходе них министры договорились возобновить двусторонние консультации по вопросам прав человека.

На пресс-конференции по итогам переговоров Серейде заявила, что обсуждение прав человека и гражданского общества в ходе встречи дало результат.

«В ходе дискуссий мы согласились возобновить двусторонние обсуждения по вопросам прав человека», — подчеркнула она.

Кроме того, российский министр пригласил свою коллегу в Россию. Она может приехать в Москву уже в следующем году.