Россияне стали позже заводить первого ребенка

Возраст, в котором россияне заводят первого ребенка, сдвинулся почти на год по сравнению с данными 2011 года и составил в среднем 25,9 лет. Такие данные привел заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости.

Вовченко выступил в пятницу на заседании президиума Совета законодателей России, где назвал средний возраст рождения первого ребенка в России.

«Средний возраст рождения первого ребенка в Российской Федерации на сегодняшний день 25,9 лет. Если мы говорим о молодых семьях, мы считаем по этому первого ребенка», — заявил он.

Он подчеркнул, что в 2011 году средний возраст рождения первенца в России составлял почти 25 лет. Представитель трудового ведомства уверен, что это серьезный сдвиг, который повлияет на рождение второго и последующих детей.

Ранее сообщалось, что в прошлом году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку.