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13:57   25 Октября 2019
Россия

Россияне стали позже заводить первого ребенка

Россияне стали позже заводить первого ребенка

Возраст, в котором россияне заводят первого ребенка, сдвинулся почти на год по сравнению с данными 2011 года и составил в среднем 25,9 лет. Такие данные привел заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости. 

Вовченко выступил в пятницу на заседании президиума Совета законодателей России, где назвал средний возраст рождения первого ребенка в России. 

«Средний возраст рождения первого ребенка в Российской Федерации на сегодняшний день 25,9 лет. Если мы говорим о молодых семьях, мы считаем по этому первого ребенка», — заявил он. 

Он подчеркнул, что в 2011 году средний возраст рождения первенца в России составлял почти 25 лет. Представитель трудового ведомства уверен, что это серьезный сдвиг, который повлияет на рождение второго и последующих детей. 

Ранее сообщалось, что в прошлом году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дети #ребенок #политика #общество #семья #минтруд

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