Путин отметил роль СМИ в противостоянии навязыванию стереотипов о РФ

Президент РФ Владимир Путин направил участникам XXI Всемирного конгресса русской прессы приветственную телеграмму, в которой отметил роль средств массовой информации в борьбе с навязыванием ложных, стереотипных образов России и пропагандистских мифов о ней.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы... противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России», - говорится в приветствии главы государства.

Также президент России отметил, что участники мероприятия способствуют укреплению русского языка на позициях средства международного общения и помогают живущим за границей соотечественникам сохранять тесную связь с Родиной.