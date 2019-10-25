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ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых
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Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

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13:55   25 Октября 2019
Россия

Путин отметил роль СМИ в противостоянии навязыванию стереотипов о РФ

Путин отметил роль СМИ в противостоянии навязыванию стереотипов о РФ

Президент РФ Владимир Путин направил участникам XXI Всемирного конгресса русской прессы приветственную телеграмму, в которой отметил роль средств массовой информации в борьбе с навязыванием ложных, стереотипных образов России и пропагандистских мифов о ней.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы... противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России», - говорится в приветствии главы государства.

Также президент России отметил, что участники мероприятия способствуют укреплению русского языка на позициях средства международного общения и помогают живущим за границей соотечественникам сохранять тесную связь с Родиной.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #сми #журналисты #общество #весь мир #русский язык #пресса

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