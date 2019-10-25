Звонки в школах Москвы заменят на фрагменты песен из мультфильмов
Московских учеников будут звать на уроки фрагменты песен из мультфильмов, сообщили в пресс-службе студии «Союзмультфильм» 25 октября.
Отмечается, что организация предложила столичным образовательным учреждениям провести такую акцию в Международный День анимации, который ежегодно отмечают 28 октября. Многие директора и, главное, сами учащиеся поддержали инициативу.
«Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые», — подчеркнули в пресс-службе.
Помимо этого, в этот праздник на Московском образовательном канале покажут открытый урок по анимации от директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева. Он объяснит, что такое мультипликация, какие у нее бывают жанры и как она связана с образованием.
«Сегодня анимация также становится непосредственной частью образовательного процесса — своеобразным элементом новой грамотности. И дети, и родители ищут в мультфильмах не только развлечения, но и полезные знания», — привели его слова в пресс-релизе.