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13:38   25 Октября 2019
Россия

Звонки в школах Москвы заменят на фрагменты песен из мультфильмов

Звонки в школах Москвы заменят на фрагменты песен из мультфильмов

Московских учеников будут звать на уроки фрагменты песен из мультфильмов, сообщили в пресс-службе студии «Союзмультфильм» 25 октября.

Отмечается, что организация предложила столичным образовательным учреждениям провести такую акцию в Международный День анимации, который ежегодно отмечают 28 октября. Многие директора и, главное, сами учащиеся поддержали инициативу.

«Подобная акция в День анимации в учебных заведениях проходит впервые», — подчеркнули в пресс-службе.

Звонки в школах Москвы заменят на фрагменты песен из мультфильмов

Помимо этого, в этот праздник на Московском образовательном канале покажут открытый урок по анимации от директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева. Он объяснит, что такое мультипликация, какие у нее бывают жанры и как она связана с образованием.

«Сегодня анимация также становится непосредственной частью образовательного процесса — своеобразным элементом новой грамотности. И дети, и родители ищут в мультфильмах не только развлечения, но и полезные знания», — привели его слова в пресс-релизе.

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Автор: Анна Манц
#москва #звонок #школы #союзмультфильм

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