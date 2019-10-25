В Госдуме высказались против ночных ремонтов в новостройках

Предложение вице-спикера парламента Кировской области Романа Титова о разрешении на ночные ремонты не встретит широкой поддержки, уверен первый зампред комитета по социальной политике Николай Коломейцев. Своим мнением парламентарий поделился с «Политикой Сегодня».

«Конечно, нет [не стоит разрешить]. Ночью люди должны отдыхать! Я не думаю, что она кого-то заинтересует и получит дальнейшую поддержку», — считает депутат.

Титов предложил разрешить ночной ремонт в новостройках, которые были сданы в эксплуатацию не более 1,5 лет назад. По мнению политика, работающие люди не могут заниматься квартирой днем: поэтому ночное время — для них самое оптимальное.

Инициатива не встретила широкой поддержки среди коллег Титова. Например, депутат Татьяна Платунова. Она отметила, что некоторые люди делают ремонт в квартире за месяц. Она указала, что полтора года ночных ремонтов — слишком долго.