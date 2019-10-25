Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

 ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых
Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

 Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету

Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету
Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

 Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

Жертвами вейпинга в США стали 34 человека
Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

 ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых
Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

 Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету

Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету
Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

 Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

Жертвами вейпинга в США стали 34 человека
13:23   25 Октября 2019
Россия

В Госдуме высказались против ночных ремонтов в новостройках

В Госдуме высказались против ночных ремонтов в новостройках

Предложение вице-спикера парламента Кировской области Романа Титова о разрешении на ночные ремонты не встретит широкой поддержки, уверен первый зампред комитета по социальной политике Николай Коломейцев. Своим мнением парламентарий поделился с «Политикой Сегодня».

«Конечно, нет [не стоит разрешить]. Ночью люди должны отдыхать! Я не думаю, что она кого-то заинтересует и получит дальнейшую поддержку», — считает депутат.

Титов предложил разрешить ночной ремонт в новостройках, которые были сданы в эксплуатацию не более 1,5 лет назад. По мнению политика, работающие люди не могут заниматься квартирой днем: поэтому ночное время — для них самое оптимальное.

Инициатива не встретила широкой поддержки среди коллег Титова. Например, депутат Татьяна Платунова. Она отметила, что некоторые люди делают ремонт в квартире за месяц. Она указала, что полтора года ночных ремонтов — слишком долго.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елизавета Антонова
#россия #госдума #общество #кировская область #ремонт #коломейцев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...