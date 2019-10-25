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 Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

Жертвами вейпинга в США стали 34 человека
13:33   25 Октября 2019
Весь мир

Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

В США 34 человека скончались от легочных заболеваний, предположительно вызванных вейпингом. Число заболевших превышает 1,6 тысячи человек. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Первый смертельный случай в результате легочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, был зафиксирован в штате Иллинойс в конце августа. В середине октября стало известно о 33 погибших и 1,5 тысячи случаев заболевания. На сегодняшний день жертвами вейпинга стали 34 человека.

Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

Причины, вызывающие смертельное заболевание, до сих пор не установлены. Известно лишь, что все заболевшие использовали электронные сигареты или вейпинговые устройства.

Эксперты считают, что вероятная причина — масло с витамином Е. Это вещество было обнаружено в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. На прошлой неделе в CDC заявили, что в разных районах США заболевания могут быть вызваны разными причинами.

Несколько штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #электронные сигареты #вейпы #заболевания

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