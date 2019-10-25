Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

В США 34 человека скончались от легочных заболеваний, предположительно вызванных вейпингом. Число заболевших превышает 1,6 тысячи человек. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Первый смертельный случай в результате легочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, был зафиксирован в штате Иллинойс в конце августа. В середине октября стало известно о 33 погибших и 1,5 тысячи случаев заболевания. На сегодняшний день жертвами вейпинга стали 34 человека.

Причины, вызывающие смертельное заболевание, до сих пор не установлены. Известно лишь, что все заболевшие использовали электронные сигареты или вейпинговые устройства.

Эксперты считают, что вероятная причина — масло с витамином Е. Это вещество было обнаружено в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. На прошлой неделе в CDC заявили, что в разных районах США заболевания могут быть вызваны разными причинами.

Несколько штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране.