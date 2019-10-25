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Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

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13:19   25 Октября 2019
Весь мир

НАТО согласовал базовые требования к безопасности сетей 5G

НАТО согласовал базовые требования к безопасности сетей 5G

Страны-члены Североатлантического альянса согласовали в пятницу единые базовые требования к безопасности телекоммуникационных сетей 5G, предусматривающие оценку рисков от иностранных инвестиций в эти технологии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры обороны стран НАТО согласовали базовые требования к сетям 5G​​​. Всем союзникам нужны надежные системы связи, поэтому альянс тщательно оценивает риски и рассматривает последствия иностранного владения, контроля или прямых инвестиций. Вопрос также обсудили представители, Евросоюза, Финляндии и Швеции.

Ранее Североатлантический альянс сообщал, что подготовит требования ко всем союзникам по обеспечению надежного функционирования систем телекоммуникации в мирное и военное время. Среди требований — приоритетный доступ национальных органов власти к сетям 5G​​​ в условиях кризиса, своевременный обмен информацией между правительствами и частным сектором.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #столтенберг #весь мир #5g

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