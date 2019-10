НАТО согласовал базовые требования к безопасности сетей 5G

Страны-члены Североатлантического альянса согласовали в пятницу единые базовые требования к безопасности телекоммуникационных сетей 5G, предусматривающие оценку рисков от иностранных инвестиций в эти технологии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры обороны стран НАТО согласовали базовые требования к сетям 5G​​​. Всем союзникам нужны надежные системы связи, поэтому альянс тщательно оценивает риски и рассматривает последствия иностранного владения, контроля или прямых инвестиций. Вопрос также обсудили представители, Евросоюза, Финляндии и Швеции.

#NATO Defence Ministers have agreed baseline requirements for 5G networks. All Allies need reliable communications systems, conduct thorough risk assessments & consider the consequences of foreign ownership, control or direct investment. pic.twitter.com/mIZ2tQkLD6