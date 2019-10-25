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13:16   25 Октября 2019
Весь мир

Турция направила США запрос на арест и экстрадицию главы курдов-террористов из SDF

Турция направила США запрос на арест и экстрадицию главы курдов-террористов из SDF

Анкара направила Вашингтону официальный запрос на арест и экстрадицию главнокомандующего курдами-террористами из «Сирийских демократических сил» Мазлума Абди.

До этого Турция лишь заявляла о своих намерениях. Ранее стало известно, что он может в ближайшее время отправиться в Соединенные Штаты, однако окончательных договоренностей еще нет.

Настоящее имя главаря SDF — Ферхат Абди Шахин. Он порядка 20 лет является членом Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в ряде государств, в частности в Турции и США. Примечательно, что этот факт является гласным, его не получиться скрыть.

Турция направила США запрос на арест и экстрадицию главы курдов-террористов из SDF

По сути, Абди — это живое доказательство того, что «Сирийские демократические силы» и Рабочая партия Курдистана связаны. Именно под его командованием SDF «освободили» Заевфратье от членов группировки «Исламское государство»* (запрещено в России) и нарекли его Сирийским Курдистаном.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #турция #курды #сирийские демократические силы

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