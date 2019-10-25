Шойгу обвинил Запад в попытках рассорить Россию и Белоруссию

Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию, ведя масштабную информационную компанию. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает 25 октября РИА Новости.

Шойгу в пятницу на заседании коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии отметил, что Запад оправдывает военную политику якобы необходимостью сдерживать агрессию России.

«На этом фоне ведётся масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран», — сказал министр.

Министр отметил, что из-за действий НАТО, усиливающего военную активность в Европе, России приходится принимать ответные меры оборонительного характера. Североатлантический блок размещает войска у границ РФ, поэтому Москва занимается перевооружением своих войск и наращиванием их потенциала.

Шойгу отметил, что особое внимание уделяется развитию региональной группировки войск Минска и Москвы, а также совместной боевой подготовке и формированию нормативной базы. Он напомнил, что в сентябре были успешно проведены учения «Щит Союза-2019». В мероприятии участвовали примерно 12 тысяч военнослужащих и более 900 единиц техники.

Приоритетом для Москвы и Минска должны стать сотрудничество в развитии вооруженных сил, полагает министр обороны России.