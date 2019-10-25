Столтенберг выступит в Раде в конце октября

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе выступит в Верховной Раде Украины, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в беседе с изданием «Сегодня» 25 октября.

Напомним, что делегация Североатлантического альянса посетит Украину 30–31 октября. Как сообщалось ранее, в программе поездки не запланировано посещение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, зато есть серия мероприятий в Одессе, в порт которой зайдет четыре натовских корабля.

Как отметил Кулеба, повестка Североатлантического совета очень насыщена.

«Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина — НАТО. Будет максимальное количество встреч», — уточнил он.

Ранее Столтенберг заявил, что объединение намерено нарастить поддержку Украины.

В 2016 году Верховная Рада одобрила правки, согласно которым украинское государство нацелено стать членом НАТО. К будущему году страна должна обеспечить абсолютную совместимость своей армии с силами альянса. Эксперты уверены, что Киев сможет претендовать на членство в Североатлантическом объединении только через 20 лет.