Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету

Минск впервые провел успешные пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9М113М по бронированным объектам. Об этом сообщил в пятницу, 25 октября, представитель пресс-службы белорусского министерства обороны.

По его словам, на полигоне под Борисовом впервые запустили модернизированную противотанковую управляемую ракету 9М113М с противотанкового ракетного комплекса 9П135 «Конкурс» по бронированным объектам на различные дальности​​​.

«Пуски прошли успешно», — добавили в Минобороны Белоруссии.

Ракету 9М113М модернизировали и оснастили дополнительным кумулятивным зарядом, гарантированным преодолением динамической защиты, а также повысили бронепробиваемость с 250 мм до 375 мм.