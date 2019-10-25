Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету
Минск впервые провел успешные пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9М113М по бронированным объектам. Об этом сообщил в пятницу, 25 октября, представитель пресс-службы белорусского министерства обороны.
По его словам, на полигоне под Борисовом впервые запустили модернизированную противотанковую управляемую ракету 9М113М с противотанкового ракетного комплекса 9П135 «Конкурс» по бронированным объектам на различные дальности.
«Пуски прошли успешно», — добавили в Минобороны Белоруссии.
Ракету 9М113М модернизировали и оснастили дополнительным кумулятивным зарядом, гарантированным преодолением динамической защиты, а также повысили бронепробиваемость с 250 мм до 375 мм.
Успешно состоялись пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9М113М с противотанкового ракетного комплекса 9П135 «Конкурс» по бронированным объектам на различные дальности. https://t.co/361zFeGVb6— Минобороны Беларуси (@MOD_BY) 25 октября 2019 г.