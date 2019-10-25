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12:59   25 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету

Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету

Минск впервые провел успешные пуски модернизированной противотанковой управляемой ракеты 9М113М по бронированным объектам. Об этом сообщил в пятницу, 25 октября, представитель пресс-службы белорусского министерства обороны.

По его словам, на полигоне под Борисовом впервые запустили модернизированную противотанковую управляемую ракету 9М113М с противотанкового ракетного комплекса 9П135 «Конкурс» по бронированным объектам на различные дальности​​​.

«Пуски прошли успешно», — добавили в Минобороны Белоруссии.

Ракету 9М113М модернизировали и оснастили дополнительным кумулятивным зарядом, гарантированным преодолением динамической защиты, а также повысили бронепробиваемость с 250 мм до 375 мм.

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #белоруссия #ракеты #танк

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