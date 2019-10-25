Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

 ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых
Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

 Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету

Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету
Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

 Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

Жертвами вейпинга в США стали 34 человека
Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

Шойгу передал белорусскому коллеге рассекреченные документы 1944 года

 ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых

ЦБ РФ уменьшил ключевую ставку до 6,5 процента годовых
Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

Евросоюз следит за правами человека в Белоруссии

 Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету

Белоруссия впервые запустила модернизированную противотанковую ракету
Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

Лавров сообщил, что Москва и Осло возобновят диалог по правам человека

 Жертвами вейпинга в США стали 34 человека

Жертвами вейпинга в США стали 34 человека
12:55   25 Октября 2019
Россия

Суд США обвинил Бутину только потому, что она русская, уверен адвокат

Суд США обвинил Бутину только потому, что она русская, уверен адвокат

Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл, обвиненной американским судом в работе иностранным агентом, сообщил, что ее дело нельзя отделять от среды в которой оно появилось.

«Если бы она не была русской, — а дело Бутиной нельзя отделять от среды, в которой оно появилось, — то я ни на секунду не сомневаюсь, что ей не предъявили бы обвинения», — заявил Дрисколл, цитирует «РИА Новости».

Защитник сравнил резонансное дело против россиянки с визитами в США израильских экс-военных, посещающих страну для чтения лекций и продвижения имиджа армии Израиля. По его словам, эти люди ездят по США, действуя «как агенты израильских властей», но вероятность осуждения израильских бывших военных американской правоохранительной системой равна нулю.

Суд США обвинил Бутину только потому, что она русская, уверен адвокат

Напомним, Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля прошлого года по обвинению в деятельности в пользу иностранного государства на территории США, не будучи зарегистрированным при Минюсте иностранным агентом. Ее приговорили к 1,5 годам тюремного заключения. Российские власти заявили, что обвинения сфабрикованы и настаивали на освобождении россиянки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #политика #новости #общество #бутина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...