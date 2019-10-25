Суд США обвинил Бутину только потому, что она русская, уверен адвокат

Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл, обвиненной американским судом в работе иностранным агентом, сообщил, что ее дело нельзя отделять от среды в которой оно появилось.

«Если бы она не была русской, — а дело Бутиной нельзя отделять от среды, в которой оно появилось, — то я ни на секунду не сомневаюсь, что ей не предъявили бы обвинения», — заявил Дрисколл, цитирует «РИА Новости».

Защитник сравнил резонансное дело против россиянки с визитами в США израильских экс-военных, посещающих страну для чтения лекций и продвижения имиджа армии Израиля. По его словам, эти люди ездят по США, действуя «как агенты израильских властей», но вероятность осуждения израильских бывших военных американской правоохранительной системой равна нулю.

Напомним, Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля прошлого года по обвинению в деятельности в пользу иностранного государства на территории США, не будучи зарегистрированным при Минюсте иностранным агентом. Ее приговорили к 1,5 годам тюремного заключения. Российские власти заявили, что обвинения сфабрикованы и настаивали на освобождении россиянки.