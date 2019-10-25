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12:54   25 Октября 2019
Россия

«Росатом» откроет центр ядерной науки и технологии в Руанде

«Росатом» откроет центр ядерной науки и технологии в Руанде

Построенный «Росатомом» центр ядерной науки и технологи откроется в Руанде. Об этом стало известно в пятницу, 25 октября. 

Отмечается, что в четверг на саммите Россия — Африка в Сочи было подписано межправительственное соглашение о строительстве на территории Руанды центра ядерной науки и технологий. 

Центр станет современной площадкой для различных исследований, а также даст возможность применять на практике атомные технологии. В здании центра будет налажено производство радиоизотопов, которые будут применяться не только для лечения онкологических заболеваний, но и для решения задач сельского хозяйства и промышленности. 

Также в центре ядерной науки специалисты смогут определять элементный состав руд, минералов и экологических проб, а также заниматься подготовкой кадров для работы в сфере атомной промышленности. 

23 и 24 октября в Сочи прошел первый в истории саммит Россия — Африка. На мероприятие приехали лидеры более 40 африканских государств. По результатам саммита РФ и страны Африки заключили более 50 соглашений, общая сумма которых составила более 800 миллиардов рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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