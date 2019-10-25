Мадуро выразил поддержку Эво Моралесу, заявив, что в Боливии была попытка госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что те политические силы, которые стояли за попыткой государственного переворота в его стране, ответственны и за попытку насильственным путем сменить власть в Боливии.

Слова венесуэльского лидера в пятницу приводит агентство ТАСС.

«Мы выражаем поддержку президенту Боливии Эво Моралесу, который получил большинство голосов по итогам выборов главы государства. В настоящее время мы наблюдаем попытку госпереворота в Боливии. За ней стоят те же силы, что стремились совершить переворот в Венесуэле в январе этого года», - подчеркнул Мадуро.

Ранее действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о своей победе в первом туре прошедших недавно президентских выборов, назвав при этом «преступником» лидера оппозиции Карлоса Месу.

Также Морадес объявил в стране чрезвычайное положение в связи с протестами из-за подсчета голосов подведения итогов выборов главы государства.