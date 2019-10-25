РФ продолжит сопровождение урегулирования в ЦАР
Россия намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в Центральноафриканской республике. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента министерств иностранных дел РФ Алексей Парамонов. По его словам, Москва координирует действия с руководством ЦАР, Африканским союзом и международными партнерами Банги.
«А также на площадке ООН и Совета безопасности организации», — объяснил дипломат.
Алексей Парамонов отметил, что Москва в соответствии с параметрами санкционного режима СБ ООН по ЦАР плотно взаимодействует с военно-тренировочной миссией Европейского союза в республике в части, которая касается подготовки центральноафриканских силовиков.
«На наш взгляд, сложилась неплохая взаимодополняемость», — резюмировал дипломат.
Декларация первого саммита Россия – Африка. Прочитать декларацию можно на сайте Экономического форума Россия и Африка по ссылке: https://t.co/FUq0i0qR05 pic.twitter.com/L5Ua5IxYJm— ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 24 октября 2019 г.