РФ продолжит сопровождение урегулирования в ЦАР

Россия намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в Центральноафриканской республике. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента министерств иностранных дел РФ Алексей Парамонов. По его словам, Москва координирует действия с руководством ЦАР, Африканским союзом и международными партнерами Банги.

«А также на площадке ООН и Совета безопасности организации», — объяснил дипломат.

Алексей Парамонов отметил, что Москва в соответствии с параметрами санкционного режима СБ ООН по ЦАР плотно взаимодействует с военно-тренировочной миссией Европейского союза в республике в части, которая касается подготовки центральноафриканских силовиков.

«На наш взгляд, сложилась неплохая взаимодополняемость», — резюмировал дипломат.