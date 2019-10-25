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12:32   25 Октября 2019
Весь мир

РФ продолжит сопровождение урегулирования в ЦАР

РФ продолжит сопровождение урегулирования в ЦАР

Россия намерена продолжить плотное сопровождение урегулирования в Центральноафриканской республике. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента министерств иностранных дел РФ Алексей Парамонов. По его словам, Москва координирует действия с руководством ЦАР, Африканским союзом и международными партнерами Банги.

«А также на площадке ООН и Совета безопасности организации», — объяснил дипломат.

Алексей Парамонов отметил, что Москва в соответствии с параметрами санкционного режима СБ ООН по ЦАР плотно взаимодействует с военно-тренировочной миссией Европейского союза в республике в части, которая касается подготовки центральноафриканских силовиков.

«На наш взгляд, сложилась неплохая взаимодополняемость», — резюмировал дипломат.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид рф #общество #цар

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