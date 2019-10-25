Урбанист рассказал, как поменяет вид Петербурга новогоднее освещение

Большую роль в создании новогодней атмосферы в Санкт-Петербурге стал играть свет, но современное праздничное освещение работает в центре и еще не дошло до всех районов города, считает урбанист Михаил Климовский.

По словам советника ректора Университета ИТМО Климовского, концепция освещения Невского проспекта — удачный пример, когда новогоднее убранство связано с городскими образами: Центральный район, например, более «классический», но преображения ждут и другие районы города.

«На самом деле Петербург стал меняться: пока это незначительные изменения, в частности, концепция освещения Невского проспекта. (…) Но проблема Петербурга состоит в том, что в остальных районах инфраструктура и освещение – еще с прошлых лет. То, что 5–7 лет было на Невском, можно увидеть в Петроградском районе, Красногвардейском. Получается, что в центральных районах стало лучше, а в остальных по-прежнему все печально», — рассказал Климовский в интервью «Петербургскому дневнику».

Урбанист отметил, что освещение может полностью изменить облик города, но посоветовал городской администрации использовать больше трендов современного светового дизайна — когда выполняется не только световая функция, но и реализуется смысловая часть концепции.

Напомним, в конце июля петербургский урбанист Юрий Берестов предложил построить в Северной столице кольцевую велодорогу, чтобы сделать для велосипедистов доступными все части мегаполиса.