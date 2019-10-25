Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

 Коротченко считает, что сирийская нефть поссорит курдов-оккупантов и США

Коротченко считает, что сирийская нефть поссорит курдов-оккупантов и США
Белоруссия рассчитывает взять в кредит 500 миллионов долларов у Китая

Белоруссия рассчитывает взять в кредит 500 миллионов долларов у Китая

Пушилин обвинил Зеленского в несоблюдении Минских соглашений

Пушилин обвинил Зеленского в несоблюдении Минских соглашений
РФ продолжит сопровождение урегулирования в ЦАР

РФ продолжит сопровождение урегулирования в ЦАР

 Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге

Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге
Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

 Коротченко считает, что сирийская нефть поссорит курдов-оккупантов и США

Коротченко считает, что сирийская нефть поссорит курдов-оккупантов и США
Белоруссия рассчитывает взять в кредит 500 миллионов долларов у Китая

Белоруссия рассчитывает взять в кредит 500 миллионов долларов у Китая

Пушилин обвинил Зеленского в несоблюдении Минских соглашений

Пушилин обвинил Зеленского в несоблюдении Минских соглашений
РФ продолжит сопровождение урегулирования в ЦАР

РФ продолжит сопровождение урегулирования в ЦАР

 Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге

Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге
12:28   25 Октября 2019
Россия

Урбанист рассказал, как поменяет вид Петербурга новогоднее освещение

Урбанист рассказал, как поменяет вид Петербурга новогоднее освещение

Большую роль в создании новогодней атмосферы в Санкт-Петербурге стал играть свет, но современное праздничное освещение работает в центре и еще не дошло до всех районов города, считает урбанист Михаил Климовский.

По словам советника ректора Университета ИТМО Климовского, концепция освещения Невского проспекта — удачный пример, когда новогоднее убранство связано с городскими образами: Центральный район, например, более «классический», но преображения ждут и другие районы города.

«На самом деле Петербург стал меняться: пока это незначительные изменения, в частности, концепция освещения Невского проспекта. (…) Но проблема Петербурга состоит в том, что в остальных районах инфраструктура и освещение – еще с прошлых лет. То, что 5–7 лет было на Невском, можно увидеть в Петроградском районе, Красногвардейском. Получается, что в центральных районах стало лучше, а в остальных по-прежнему все печально», — рассказал Климовский в интервью «Петербургскому дневнику».

Урбанист рассказал, как поменяет вид Петербурга новогоднее освещение

Урбанист отметил, что освещение может полностью изменить облик города, но посоветовал городской администрации использовать больше трендов современного светового дизайна — когда выполняется не только световая функция, но и реализуется смысловая часть концепции.

Напомним, в конце июля петербургский урбанист Юрий Берестов предложил построить в Северной столице кольцевую велодорогу, чтобы сделать для велосипедистов доступными все части мегаполиса.

Урбанист рассказал, как поменяет вид Петербурга новогоднее освещение

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #новости #общество #новый год

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...