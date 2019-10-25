Полиция разыскивает азиата, оставившего в центре Москвы младенца

Отставившему сверток с младенцем в центре Москвы мужчине грозит уголовная ответственность. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает пресс-служба московского главка полиции.

Ранее представитель столичного ГСУСК России Юлия Иванова заявила, что неизвестный мужчина оставил на улице Щепкина шестимесячную девочку. Случай произошел вечером в минувший понедельник. Ребенка сразу же поместили в больницу. Угрозы жизни и здоровью девочки нет.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности», сказано в релизе ведомства. Они также опубликовали ориентировку, в которой описывают внешность подозреваемого.

«Полицейские разыскивают мужчину азиатской наружности худощавого телосложения, возраст 25–27 лет, рост 170–180 см, волосы темные короткие, был одет в джинсовый костюм синего цвета, на шее шарф», — сообщает ведомство.

Отмечается, что правоохранители разыскивают родителей малыша. Ситуацию взяла на контроль уполномоченная по правам ребенка в России Аннка Кузнецова.

Ранее сообщалось, что найденная в центре Москвы девочка активна и хорошо идет на контакт.