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Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

 Коротченко считает, что сирийская нефть поссорит курдов-оккупантов и США

Коротченко считает, что сирийская нефть поссорит курдов-оккупантов и США
Белоруссия рассчитывает взять в кредит 500 миллионов долларов у Китая

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12:35   25 Октября 2019
Россия

Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

Депутат московской Думы от КПРФ, адвокат Евгений Ступин пытается скрыть нарушения рекламного законодательства после того, как об этом написали СМИ. Однако юрист, видимо, не знает, что современные поисковые системы сохраняют кэшированные версии сайтов, пишет ФАН.

Ступин внес изменения на сайт адвокатской фирмы «Ступин и партнеры» после того, как Федеральное агентство новостей сообщило о нарушении им рекламного законодательства. Мужчина изменил в описании сайта некорректную фразу «Лучшие адвокаты Москвы» на «Ступин и Партнеры | Творческий союз адвокатов». 

Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

Дело в том, что такую фразу можно признать рекламной информацией, а значит она регулируется законом «О рекламе». Слово «лучшие» отражается в поисковых системах и на всех страницах сайта, содержит отсылку на платную услугу, направлено на неопределенный круг лиц, а также формирует интерес к услуге.

Депутат МГД из списка Навального попытался скрыть следы нарушения закона, найденного ФАН

Юрист попытался скрыть следы своих нарушений, но вряд ли ему удастся уйти от ответственности. Современные поисковые системы сохраняют прошлые версии сайтов, поэтому изменения можно отследить, пишет агентство.

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Автор: Виктория Разумовская
#адвокат #общество #реклама #мосгордума

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