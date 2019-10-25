Коротченко считает, что сирийская нефть поссорит курдов-оккупантов и США

Главред журнала «Национальная оборона» и член Общественного совета при российском министерстве обороны Игорь Коротченко оценил перспективы развития отношений между курдами из «Сирийских демократических сил» и американцами.

«Ситуация между курдскими вооруженными формированиями и американцами сейчас очень напряженная. США поддерживали SDF, давали им оружие, деньги, но в условиях, когда Турция объявила свою антитеррористическую операцию «Источник мира», бросили их на произвол судьбы, и это, конечно, вызвало обиду и недовольство среди Отрядов народной самообороны», — напомнил он в беседе с «Федеральным агентством новостей».

В иных случаях курдские радикалы даже забрасывали камнями технику, которую военнослужащие США выводили из сирийских городов. Таким образом они показывали свое презрение. Не исключено, что решение Вашингтона убрать курдских боевиков от нефтерождений обусловлено недоверием и даже опаской.

«Нефтегазовые месторождения САР — это живые деньги, и потому тут важным фактором является то, как США намерены делиться с SDF этой нелегальной прибылью и будут ли «Демократические силы» вообще допущены к этим доходам. Я думаю, что, скорее всего, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего углубления разногласий между американцами и курдскими группировками, что, конечно, не устраивает Вашингтон», — подытожил Коротченко.

Напомним, что нефтегазовые поля Сирии сначала были захвачены боевиками ИГ*, а после их оттеснили курды из вооруженных формирований. Несмотря на турецкую операцию, американцы все еще считают нефть на севере арабской республики своей и не собираются от нее отказываться.

Контрабанда черного золота продолжается, а высокопоставленные лица Пентагона получают за это немалые деньги. Однако «Источник мира» поубавил пыл курдов из СДС и Штатам нужны новые охранники незаконно захваченных месторождений. Считается, что ими станут боевики «Джейш Магавир ат-Тауры».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.