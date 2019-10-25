Правозащитника Мюррея ужаснуло умственное и физическое состояние Ассанжа

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, находящегося в британской тюрьме, довели до такого состояния, в котором он физически не может говорить и следить за судебной процедурой. Об этом сообщил правозащитник Крейг Мюррей, который стал свидетелем слушания в Вестминстерском мировом суде.

«Знаете, самого умного и красноречивого человека, которого я когда-либо встречал, довели государством до такого состояния, в котором он физически не может говорить и следить за судебной процедурой, — сказал Мюррей.

По его словам, Джулиан Ассанж постарел лет на 20, потерял в весе килограмм 15, если не больше, как раз за время пребывания в тюрьме Бельмарш. И это всего-то за несколько месяцев. У основателя Wikileaks поредели волосы, появились все признаки преждевременного и быстро ускоряющегося старения.

«Он выглядит намного старше. Он сильно хромает, чего раньше я не замечал, до того как он попал в тюрьму», — поделился Мюррей.

Однако правозащитника более всего поразило не физическое, а умственное состояние Ассанжа. Когда его попросили назвать свое имя и дату рождения, Ассанж не только на несколько секунд задумался, но и с трудом вспомнил их. Основатель Wikileaks не смог сформулировать и выразить мысли.