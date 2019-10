Правозащитника Мюррея ужаснуло умственное и физическое состояние Ассанжа

По его словам, Джулиан Ассанж постарел лет на 20, потерял в весе килограмм 15, если не больше, как раз за время пребывания в тюрьме Бельмарш. И это всего-то за несколько месяцев. У основателя Wikileaks поредели волосы, появились все признаки преждевременного и быстро ускоряющегося старения.

Однако правозащитника более всего поразило не физическое, а умственное состояние Ассанжа. Когда его попросили назвать свое имя и дату рождения, Ассанж не только на несколько секунд задумался, но и с трудом вспомнил их. Основатель Wikileaks не смог сформулировать и выразить мысли.

Craig Murray: "Everybody in that court yesterday saw that one of the greatest journalists and most important dissidents of our times is being tortured to death by the state, before our eyes."https://t.co/39hkEsxePr