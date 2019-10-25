Власти Франции продолжают линию дискриминации в отношении журналистов из России
Работающие во Франции российские журналисты продолжают подвергаться дискриминации со стороны правительства страны, сообщил глава первого европейского департамента министерства иностранных дел России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости 25 октября.
Он отметил, что Елисейский дворец и французское внешнеполитическое ведомство практикуют регулярные отказы в аккредитации на свои мероприятия сотрудникам телеканала RT, входящего в его сеть видеоагентства Ruptly и Sputnik. Последний, к тому же, отключен от рассылки органов власти.
«В дополнение к этому, в последнее время участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов полицейскими и пограничными властями в ходе поездок внутри ЕС», — добавил дипломат.
Французский МИД больше года игнорировал запросы Sputnik и Ruptly на получение пресс-карт, хотя были соблюдены абсолютно все формальности. Сотрудники РИА Новости же чаще других подвергаются тщательным проверкам при поездках внутри Европейского союза.