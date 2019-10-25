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 Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге

Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге
12:25   25 Октября 2019
Весь мир

Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге

Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге

Власти Китая возмущены заявлениями американского вице-президента Майкла Пенса, который выразил понимание и сочувствие участникам массовых протестов в Гонконге.

Об этом в пятницу заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, отметив, что отдельным представителям Белого дома необходимо исправить допущенные ошибки в ближайшее время.

«Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест. Мы считаем, чтобы отдельные представители американской стороны должны внимательно полюбоваться на себя в зеркало, осознать собственные проблемы и заняться их решением <…> Мы требуем [от США] прекратить прибегать к действиям, которые подрывают наши двусторонние отношения и взаимное доверие», - заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР в ходе брифинга.

Напомним, накануне, 24 октября, Майкл Пенс выступил с поддержкой протестующих в Гонконге, отметив, что власти КНР «ущемляют» их права и свободы.

Китай выразил США протест из-за поддержки Пенсом протестующих в Гонконге

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Автор: Александр Люблинский
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