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11:54   25 Октября 2019
Россия

Глава Приморья решил не повышать себе зарплату

Глава Приморья решил не повышать себе зарплату

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко  решил отказаться от повышения бюджетных расходов на свое содержание.

Кожемяко уточнил, что расходы на содержание губернатора законодательно увеличиваются из-за уровня инфляции в этом году, как и у всех бюджетных работников.

«Однако я принял решение отказаться от расчетных доплат и предусмотреть в бюджете расходы на содержание губернатора не выше уровня 2018 года, когда меня избрали губернатором», — заявил глава Приморского края, цитирует «Восток-Медиа».

Ранее местные СМИ сообщали, что с 2020 года уровень зарплаты губернатора Приморья должен был вырасти якобы в полтора раза — это до 7,25 миллионов рублей в год, или более 600 тысяч рублей в месяц.

Глава Приморья решил не повышать себе зарплату

Напомним, на этой неделе другой региональный глава — губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в отличии от коллеги из Приморья, увеличил расходы на свое содержание, несмотря на многомиллиардный госдолг Хабаровского края.

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Автор: Тимофей Булочкин
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