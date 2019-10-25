Глава Приморья решил не повышать себе зарплату
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил отказаться от повышения бюджетных расходов на свое содержание.
Кожемяко уточнил, что расходы на содержание губернатора законодательно увеличиваются из-за уровня инфляции в этом году, как и у всех бюджетных работников.
«Однако я принял решение отказаться от расчетных доплат и предусмотреть в бюджете расходы на содержание губернатора не выше уровня 2018 года, когда меня избрали губернатором», — заявил глава Приморского края, цитирует «Восток-Медиа».
Ранее местные СМИ сообщали, что с 2020 года уровень зарплаты губернатора Приморья должен был вырасти якобы в полтора раза — это до 7,25 миллионов рублей в год, или более 600 тысяч рублей в месяц.
Напомним, на этой неделе другой региональный глава — губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в отличии от коллеги из Приморья, увеличил расходы на свое содержание, несмотря на многомиллиардный госдолг Хабаровского края.