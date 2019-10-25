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12:01   25 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Белоруссия рассчитывает взять в кредит 500 миллионов долларов у Китая

Белоруссия рассчитывает взять в кредит 500 миллионов долларов у Китая

Минск планирует взять государственный кредит у Китая на сумму 500 миллионов долларов до конца года. Об этом заявил Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости. 

Ермолович также сообщил, что Минск больше не запрашивает государственный кредит у России на сумму 600 миллионов долларов, так как в нем нет потребности. 

«Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал он.

Он подчеркнул, что у Белоруссии есть источники финансирования в этом году, а также «чёткое понимание по данным источникам на 2020 год».

Министр финансов России Антон Силуанов в октябре прошлого года сообщил, что в 2019 году Минфин рассмотрит возможность предоставления Минску кредита на сумму около 630 миллионов долларов в целях рефинансирования долга республики перед РФ. Позже появились сообщения, что Москва и Минск договорились о кредите, осталось только подписать договор. Однако соглашение стороны так и не подписали. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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