Белоруссия рассчитывает взять в кредит 500 миллионов долларов у Китая

Минск планирует взять государственный кредит у Китая на сумму 500 миллионов долларов до конца года. Об этом заявил Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости.

Ермолович также сообщил, что Минск больше не запрашивает государственный кредит у России на сумму 600 миллионов долларов, так как в нем нет потребности.

«Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал он.

Он подчеркнул, что у Белоруссии есть источники финансирования в этом году, а также «чёткое понимание по данным источникам на 2020 год».

Министр финансов России Антон Силуанов в октябре прошлого года сообщил, что в 2019 году Минфин рассмотрит возможность предоставления Минску кредита на сумму около 630 миллионов долларов в целях рефинансирования долга республики перед РФ. Позже появились сообщения, что Москва и Минск договорились о кредите, осталось только подписать договор. Однако соглашение стороны так и не подписали.