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11:59   25 Октября 2019
Весь мир

Столтенберг призвал союзников НАТО наращивать военные расходы

Столтенберг призвал союзников НАТО наращивать военные расходы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников увеличивать затраты на оборону, чтобы альянс был «готовым к будущему». Речь об этом зашла на переговорах глав минобороны стран НАТО, на которых будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны.

«Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно 100 миллиардов долларов расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», — подчеркнул Столтенберг. 

Также генсек альянса пообещал обсудить на заседании меры для улучшения боеготовности войск, а также другие пути укрепления сдерживания и обороны, в том числе путем совершенствования кибербезопасности и укрепления морской стратегии.

Напомним, в прошлом году НАТО утвердила инициативу повышения готовности сил, согласно которой к 2020 году будет сформирован оперативный эшелон в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #столтенберг

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