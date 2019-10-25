Столтенберг призвал союзников НАТО наращивать военные расходы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников увеличивать затраты на оборону, чтобы альянс был «готовым к будущему». Речь об этом зашла на переговорах глав минобороны стран НАТО, на которых будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны.

«Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно 100 миллиардов долларов расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», — подчеркнул Столтенберг.

Также генсек альянса пообещал обсудить на заседании меры для улучшения боеготовности войск, а также другие пути укрепления сдерживания и обороны, в том числе путем совершенствования кибербезопасности и укрепления морской стратегии.

Напомним, в прошлом году НАТО утвердила инициативу повышения готовности сил, согласно которой к 2020 году будет сформирован оперативный эшелон в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.