Патрушев назвал острой проблемой вопрос с жильем для военных в Сибири

Проблема улучшения жилищных условий — самый острый вопрос с точки зрения социального обеспечения военных и их семей в Сибири. Об этом заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев в ходе выступления в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе​​​.

Одна из тем совещания — вопрос решения социально-экономических проблем военных и членов их семей, граждан,которых уволили с военной службы, а также гражданского персонала ВС РФ, других войск и формирований.