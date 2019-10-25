Патрушев назвал острой проблемой вопрос с жильем для военных в Сибири
Проблема улучшения жилищных условий — самый острый вопрос с точки зрения социального обеспечения военных и их семей в Сибири. Об этом заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев в ходе выступления в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе.
Одна из тем совещания — вопрос решения социально-экономических проблем военных и членов их семей, граждан,которых уволили с военной службы, а также гражданского персонала ВС РФ, других войск и формирований.
По словам Патрушева, в СФО в этом направлении «работу в целом организовали». Вместе с тем, есть ряд нерешенных вопросов, которые негативно влияют на морально-психологическое состояние военных.
«Наиболее остро стоит жилищный вопрос», — добавил секретарь СБ.
В Сибирском федеральном округе на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит порядка 17 тысяч военных и сотрудников министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии, ФСБ и МЧС. Также на территории СФО слабо развили социальную инфраструктуру военных городков, не в полной мере решили задачи по повышению качества медицинского обслуживания и по повышению доступности школ.