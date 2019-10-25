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11:36   25 Октября 2019
Россия

Фестиваль по пристройству животных из приюта пройдет в Москве

Фестиваль по пристройству животных из приюта пройдет в Москве

Фонд «Собаки, которые любят» решил организовать фестиваль, чтобы пристроить 90 кошек и собак из приюта. Он пройдет 27 октября в лофте «CPEDA».

Как указано в пресс-релизе, каждый питомец здоров и привит. Кроме того, все они имеют ветеринарный паспорт. Любимцев будут отдавать совершенно бесплатно, но с заключением договора ответственного содержания, подчеркнули в фонде. Поэтому желающим обрести пушистого друга важно взять с собой паспорт.

«Каждый, кто найдет себе семью на фестивале, отправится домой с огромным количеством полезных подарков от наших партнеров», — добавили в публикации.

Фестиваль по пристройству животных из приюта пройдет в Москве

Помимо этого, посетителей мероприятия ждут лекции от профессиональных кинологов и ветеринаров. С ними можно будет проконсультироваться о выборе питомца, узнать необходимую информацию об адаптации животного к новому окружению. Маленькие гости смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров, а взрослые — в интеллектуальной викторине.

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Автор: Анна Манц
#москва #животные #приют #фестиваль

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