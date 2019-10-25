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11:39   25 Октября 2019
Россия

Житель Перми зарубил топором спящих родственников

Житель Перми зарубил топором спящих родственников

Житель Перми арестован по решению суда на два месяца. Он подозревается в убийстве родственников — взрослого мужчины и его 11-летнего сына. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщается на официальном сайте следственного управления СК по региону. 

«Подозреваемому в совершении этого особо тяжкого преступления по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказано в сообщении.

Как сообщает следствие, подозреваемый совершил преступление в ночь на 22 октября. Он несколько раз ударил топором у себя в квартире спящего мужчину 55-ти лет и его 11-летнего сына. Родственники подозреваемого скончались на месте от полученных травм. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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