Житель Перми зарубил топором спящих родственников

Житель Перми арестован по решению суда на два месяца. Он подозревается в убийстве родственников — взрослого мужчины и его 11-летнего сына. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщается на официальном сайте следственного управления СК по региону.

«Подозреваемому в совершении этого особо тяжкого преступления по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказано в сообщении.

Как сообщает следствие, подозреваемый совершил преступление в ночь на 22 октября. Он несколько раз ударил топором у себя в квартире спящего мужчину 55-ти лет и его 11-летнего сына. Родственники подозреваемого скончались на месте от полученных травм.