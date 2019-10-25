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11:45   25 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Пушилин обвинил Зеленского в несоблюдении Минских соглашений

Пушилин обвинил Зеленского в несоблюдении Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский, который пришел к власти уже более полугода назад, за все это время не выполнил ни одного пункта минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом в пятницу заявил Денис Пушилин – глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), слова которого приводит РИА Новости.

По словам Пушилина, Зеленский повторяет худшие ошибки бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Приходил во власть на мирных лозунгах: заявил, что он президент мира и первое, что он сделает – это добьется мира. Прошло уже больше, чем полгода, но приказа о прекращении огня нет. Ни один пункт, даже самые основные по разведению и прекращению огня, со стороны Украины не выполнен, - напомнил глава ДНР, подчеркнув при этом: - Поэтому мы сейчас видим Порошенко в худших проявлениях».

Ранее Пушилин заявил, что считает Киев ненадежным переговорщиком, отметив что тукраинские власти в пнринципе не намерены выаолнять Минские соглашения.

Пушилин обвинил Зеленского в несоблюдении Минских соглашений

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Автор: Александр Люблинский
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