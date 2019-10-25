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11:27   25 Октября 2019
Россия

Полиция задержала в Пулково американца, объявленного в розыск за сбыт наркотиков

Полиция задержала в Пулково американца, объявленного в розыск за сбыт наркотиков

Правоохранители задержали в аэропорту Пулково в Петербурге американца Алета Тэраду, которого разыскивают в США за сбыт наркотиков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По данным агентства, мужчина был задержан в четверг, 24 октября.

Полиция США разыскивала Тэраду за сбыт наркотиков в крупном размере. Он является экс-супругом россиянки Миры Тэрады, которую в декабре прошлого года задержали финские пограничники в аэропорту города Вантаа. Она летела из Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

По словам россиянки, в Америке ее подозревают в том, что с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Этим летом Миру Тэраду экстрадировали из Финляндии в США.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #петербург #общество #сбыт наркотиков

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