Полиция задержала в Пулково американца, объявленного в розыск за сбыт наркотиков

Правоохранители задержали в аэропорту Пулково в Петербурге американца Алета Тэраду, которого разыскивают в США за сбыт наркотиков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По данным агентства, мужчина был задержан в четверг, 24 октября.

Полиция США разыскивала Тэраду за сбыт наркотиков в крупном размере. Он является экс-супругом россиянки Миры Тэрады, которую в декабре прошлого года задержали финские пограничники в аэропорту города Вантаа. Она летела из Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

По словам россиянки, в Америке ее подозревают в том, что с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Этим летом Миру Тэраду экстрадировали из Финляндии в США.