Донбасс не вошел в программу поездки делегации НАТО на Украину

Представители НАТО приедут на Украину в конце октября, однако они не собираются посещать неподконтрольные Киеву территории Донбасса, указал украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в беседе с изданием «Сегодня».

«На этот раз визита на Восток не будет», — сказал он.

Североатлантическая делегация посетит Одессу, добавил чиновник, как власти Украины и настаивали. По его словам, подготовка к событию является тщательной, сейчас «отшлифовываются последние вещи».

«Этот визит — чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины», — подчеркнул Кулеба.

В порт Одессы войдут четыре натовских корабля. Также в городе пройдет серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе. Помимо этого, ожидается заседание украинской комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции, в котором поучаствует заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и безопасности Беттина Каденбах.

«Все будет отработано по максимуму, потому что на основе той информации, которую они получат здесь, они будут в дальнейшем принимать свои решения относительно Украины», — отметил вице-премьер.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что объединение намерено нарастить поддержку Украины.

В 2016 году Верховная Рада одобрила правки, согласно которым украинское государство нацелено стать членом НАТО. К будущему году страна должна обеспечить абсолютную совместимость своей армии с силами альянса. Эксперты уверены, что Киев сможет стать претендентом на членство в Североатлантическом объединении только через 20 лет.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.