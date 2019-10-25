Глава Новочеркасска Зюзин подал в отставку находясь под арестом

Глава Новочеркасска Игорь Зюзин решил уйти с поста по собственному желанию — его полномочия заканчиваются 25 октября, а ранее чиновника задержали по подозрению во взяточничестве.

«Принять отставку по собственному желанию главы администрации города Новочеркасска Зюзина Игоря Юрьевича», — сказано в решении городской думы, сообщает «Блокнот».

Следствие подозревает Зюзина в получении взятки — его задержали 15 октября. Показания на градоначальника дала его бывший заместитель Альбина Порошина, тоже фигурировавшая в деле: ей уже назначено наказание. По версии СК, Зюзин и Порошина содействовали при заключении муниципальных контрактов на строительство и собирались обеспечить беспрепятственный прием работ, выполненных подрядчиком.

Ранее в январе был арестован второй заместитель Зюзина — Сергей Басакевич, обвиняемый в получении миллионной взятки. Следствие считает, что 22 января чиновник получил миллион рублей за обещание принять законченный ремонт трамвайных путей в Новочеркасске.

Напомним, в конце июля был арестован экс-заместитель мэра Смоленска по подозрению в получении взятки 1,5 миллиона рублей и мошенничестве, вместе с ним задержали еще пятерых участников коррупционной схемы.