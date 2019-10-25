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11:17   25 Октября 2019
Россия

Дагестанцы караулили оскорбившего их Макгрегора возле отеля в Москве

Дагестанцы караулили оскорбившего их Макгрегора возле отеля в Москве

Отель в Москве «Ритц-Карлтон», в котором остановился боец из Ирландии Конор Макгрегор, окружили дагестанцы. Об этом стало известно в пятницу, 25 октября, после публикации соответствующего видео в Twitter-аккаунте Sport24.

Ранее Макгрегор грубо раскритиковал Нурмагомедова, заявив, что тот боится драться с ним в Москве. Он также обозвал дагестанцев трусами и заявил, что «убегать и трусить» в природе Хабиба, потому что он «такой же». 

Отмечается, что рядом с отелем находятся более 20 человек. Неподалеку от здания дежурят сотрудники ОМОН. По словам поклонника российского бойца, дагестанцы окружили отель после того, как услышали обращение Макгрегора. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте khaabib_time.

«Сегодня увидели обращение Конора, который сказал, что дагестанцы бегают от него. Мы приехали в отель «Ритц-Карлтон», они всячески пытаются сказать, что его здесь нет. Но мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он сверху спустится», — написал он. 

В октябре прошлого года Макрегор проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #конор макгрегор #нурмагомедов

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