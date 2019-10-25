Дагестанцы караулили оскорбившего их Макгрегора возле отеля в Москве

Отель в Москве «Ритц-Карлтон», в котором остановился боец из Ирландии Конор Макгрегор, окружили дагестанцы. Об этом стало известно в пятницу, 25 октября, после публикации соответствующего видео в Twitter-аккаунте Sport24.

Ранее Макгрегор грубо раскритиковал Нурмагомедова, заявив, что тот боится драться с ним в Москве. Он также обозвал дагестанцев трусами и заявил, что «убегать и трусить» в природе Хабиба, потому что он «такой же».

Отмечается, что рядом с отелем находятся более 20 человек. Неподалеку от здания дежурят сотрудники ОМОН. По словам поклонника российского бойца, дагестанцы окружили отель после того, как услышали обращение Макгрегора. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте khaabib_time.

«Сегодня увидели обращение Конора, который сказал, что дагестанцы бегают от него. Мы приехали в отель «Ритц-Карлтон», они всячески пытаются сказать, что его здесь нет. Но мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он сверху спустится», — написал он.

Вот такая обстановка сейчас около отеля в Москве, где живёт Конор ???? pic.twitter.com/M4aMb8GQfg — SPORT24.ru (@sport24_ru) October 24, 2019

В октябре прошлого года Макрегор проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.