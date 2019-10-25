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11:22   25 Октября 2019
Россия

Более восьми тысяч жителей Иваново остались без отопления

Более восьми тысяч жителей Иваново остались без отопления

Авария на теплотрассе оставила без отопления более восьми тысяч жителей микрорайона Московский в городе Иваново и три социально значимых объекта. Об этом сообщил в пятницу, 25 октября, представитель ГУ МЧС РФ по Ивановской области.

По его словам, в 9​​​:25 по московскому времени поступила информация об нарушении теплоснабжения в микрорайоне Московский у третьего дома. К месту случившегося направили 14 человек и четыре единицы техники.

Отопление отключили в 21 многоквартирном доме с населением более восьми тысяч человек, двух детских сада и гимназии. Сейчас в Иваново четыре градуса тепла.

«Произошла авария. Работы по восстановлению теплоснабжения ведутся», — уточнили спасатели.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #отопление #иваново #теплотрасса

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