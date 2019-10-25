Более восьми тысяч жителей Иваново остались без отопления

Авария на теплотрассе оставила без отопления более восьми тысяч жителей микрорайона Московский в городе Иваново и три социально значимых объекта. Об этом сообщил в пятницу, 25 октября, представитель ГУ МЧС РФ по Ивановской области.

По его словам, в 9​​​:25 по московскому времени поступила информация об нарушении теплоснабжения в микрорайоне Московский у третьего дома. К месту случившегося направили 14 человек и четыре единицы техники.

Отопление отключили в 21 многоквартирном доме с населением более восьми тысяч человек, двух детских сада и гимназии. Сейчас в Иваново четыре градуса тепла.