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11:04   25 Октября 2019
Политика

Московские оппозиционеры научились прикрываться детьми на митингах у кураторов из США

Московские оппозиционеры научились прикрываться детьми на митингах у кураторов из США

Суд оставил в силе домашний арест до 8 января для одного из фигурантов московского дела Сергея Фомина, отклонив апелляцию защиты. Его обвиняют в нарушении закона о массовых мероприятиях из-за участия в несогласованном митинге оппозиции 27 июля, устроенном в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Фомину предъявили обвинение после акции. Тогда СМИ и соцсети распространили видео, где он берет ребенка у пары (позже выяснилось, что это его двоюродный племянник и крестник), и держит его перед собой на руках, чтобы пройти через полицейский кордон.

Дети для рекламы протеста

Многих тогда возмутил сам факт присутствия малыша в коляске на уличном шествии, но Фомин и его родственники Проказовы были не единственными, кто выходил на акции оппозиции, согласованные и не только, с детьми. Петр и Елена Хомские также попали под внимание прокуратуры, привезя на митинг двух дочерей в колясках.

В соцсетях летом было достаточно фото мальчиков и девочек на фоне выстроившихся в цепь силовиков, снимки выкладывали и сами родители, акцентируя внимание на том, что выражение гражданской позиции важно для лучшего будущего этих детей, и потому их присутствие уместно. Российский закон и судебная практика хоть и запрещают вовлекать малолетних в незаконные массовые акции, но лишение родительских прав в отношении берущих с собой детей на «прогулки» оппозиционеров, не поддерживают - иски прокуратуры в отношении семей Проказовых и Хомских суд отклонил.

Образы детей вызывают сильные эмоции у большинства, если дети в опасной ситуации (а массовое протестное мероприятие, толпа – очевидная взрослому опасная ситуация) - картинка еще сильнее бьет по сознанию. Ничего необычного - эволюционный механизм, обеспечивающий выживание нашего вида. Это давно известно и рекламщикам, и политтехнологам, поэтому детей очень выгодно использовать для формирования нужного заказчику мнения. Технология старая и давно работает не только в России, но и в других странах, особенно если речь идет о протестах в интересах политиков, обслуживающих интересы Соединенных Штатов.

Политика под прикрытием детей

Вот, к примеру, сюжет американского  Fox News о зимних событиях в Венесуэле. Сторонники самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, которого США тогда «признали» вопреки всем нормам международного права, стоят с плакатами в его поддержку, на переднем плане маленькие улыбающиеся девочки. Американский флаг на плакате придает особый колорит фото – не приходится долго сомневаться, кто заказчик такой трогательной картинки и настоящий спонсор демонстрации.  

Московские оппозиционеры научились прикрываться детьми на митингах у кураторов из США

Венесуэльские девочки сильно старше грудничка, пронесенного на руках Фоминым, но все-таки слишком малы, чтобы сознательно участвовать в уличной политической активности, но американский новостной сайт подает их как «лицо» активизма против правительства Мадуро – вот оно, будущее латиноамериканской страны, которая хочет быть с Гуайдо и США, вложившими в него деньги.

На украинском майдане в 2013 году тоже были маленькие дети – сторонники «европейского выбора» и проамериканской политики таскали их с собой, вопреки предупреждениям властей об опасности. Журналист Гордон подавал это как нечто хорошее.

Московские оппозиционеры научились прикрываться детьми на митингах у кураторов из США

Многие берут детей с собой просто по легкомыслию, не думая, что подвергают их опасности в толпе. Но обилие фото заставляет подозревать многих оппозиционных активистов и в сознательной манипуляции «по методичке», в расчете защитить себя от грубого задержания и заодно сделать красивую картинку для СМИ, освещающих акции в нужном их организаторам ключе. Если задерживать все же будут – «бесчеловечность режима» на лицо, а если нет – все равно с такой фотографией получится трогательный сюжет о «простых людях», которые хотят лучшего будущего своим детям, и ничего не боятся.

Вот только почему-то крошечных детей на руках демонстрантов не было видно во время волнений в Шарлотсвиле, и на акции против Трампа. Вероятно, потому, что американский закон очень заботится о безопасности маленьких граждан, и там родители хорошо понимают - попытавшись прикрыться от полиции малышами, они сразу попадут под бдительное внимание опеки, да и в глазах своих же соотечественников будут выглядеть безалаберными идиотами, а не борцами за справедливость. А безопасность детей из России, Венесуэлы и Украины американцев волнует не сильно, если кураторы рекомендуют активистам брать их на несогласованные акции и фотографируют в расчете на сочувствие и умиление своего читателя.

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Автор: Игорь Каркаров

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