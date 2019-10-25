Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

Глава ЦАР Фостен Арканж Туадера заявил, что незаконные группировки в африканской стране зачастую вооружены лучше, чем национальная армия.

Лидер Центральноафриканской Республики попросил полного снятия оружейного эмбарго. Запрет на продажу оружия стране был введен в 2014 году резолюцией Совета безопасности ООН, чтобы не допустить новых вооруженных конфликтов в ЦАР.

«Мы просим полного снятия эмбарго в отношении сил обороны и безопасности, обучением которых занимается международное сообщество», — сказал Туадера.

Оружие может быть отправлено в регион только со специального разрешения Совбеза организации. Зимой 2017 года Россия получила право на поставку стрелкового вооружения и боеприпасов африканскому государству на безвозмездной основе. Полностью восстановить поставки оружия в ЦАР может Совет безопасности ООН исключительно в том случае, если все 15 стран-участниц придут к консенсусу и примут такое решение.

Накануне министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила, что оружейное эмбарго стало следствием кризиса, который пережила страна, а также рассказала о сотрудничестве с РФ в сфере борьбы с экстремизмом.