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Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

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Президент ЦАР сообщил о планах создать российскую военную базу в своей стране
10:58   25 Октября 2019
Весь мир

Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

Глава ЦАР Фостен Арканж Туадера заявил, что незаконные группировки в африканской стране зачастую вооружены лучше, чем национальная армия.

Лидер Центральноафриканской Республики попросил полного снятия оружейного эмбарго. Запрет на продажу оружия стране был введен в 2014 году резолюцией Совета безопасности ООН, чтобы не допустить новых вооруженных конфликтов в ЦАР.

«Мы просим полного снятия эмбарго в отношении сил обороны и безопасности, обучением которых занимается международное сообщество», — сказал Туадера.

Оружие может быть отправлено в регион только со специального разрешения Совбеза организации. Зимой 2017 года Россия получила право на поставку стрелкового вооружения и боеприпасов африканскому государству на безвозмездной основе. Полностью восстановить поставки оружия в ЦАР может Совет безопасности ООН исключительно в том случае, если все 15 стран-участниц придут к консенсусу и примут такое решение.

Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

Накануне министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила, что оружейное эмбарго стало следствием кризиса, который пережила страна, а также рассказала о сотрудничестве с РФ в сфере борьбы с экстремизмом.

Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #оружие #африка #новости #весь мир #цар #туадера

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