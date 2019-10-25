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11:03   25 Октября 2019
Россия

Патрушев считает, что иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

Патрушев считает, что иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

Сотрудники западных спецслужб ищут слабые места в информационной инфраструктуре России, чтобы совершать массированные кибератаки на нее. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Речь об этом зашла в пятницу, 25 октября, в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в СФО.

«Зарубежными спецслужбами ведется целенаправленная работа по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры для проведения массированных компьютерных атак», — сказал Патрушев. 

Он подчеркнул, что это серьезная угроза для нацбезопаности. Основными целями хакеров могут стать объекты критической информационной инфраструктуры страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #безопасность #патрушев #кибератаки

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