Патрушев считает, что иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

Сотрудники западных спецслужб ищут слабые места в информационной инфраструктуре России, чтобы совершать массированные кибератаки на нее. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Речь об этом зашла в пятницу, 25 октября, в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в СФО.

«Зарубежными спецслужбами ведется целенаправленная работа по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры для проведения массированных компьютерных атак», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что это серьезная угроза для нацбезопаности. Основными целями хакеров могут стать объекты критической информационной инфраструктуры страны.