Пьер Нарцисс поделился стереотипами африканцев о России и русских

Эстрадный исполнитель и шоумен Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах, которые ходят о России в Африке, в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Так, африканцы думают, что в России холодно и страшно, а по улицам ходят медведи. Русские же — суровые люди, которые ничего не умеют делать, кроме как стрелять ракетами.

«Когда они [жители Африканского континента] приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что [русские] люди вежливые, могут помочь и подсказать», — добавил певец.

К тому же, в лучшую сторону изменилось отношение россиян к темнокожим. Нарцисс приехал в Россию в 1996 году, тогда после учебы он был вынужден сразу же бежать в общежитие. Однако сейчас нападение на иностранцев стало большой редкостью, так что он с друзьями может спокойно прогуливаться по улицам.

В начале октября российский посол в Китае Андрей Денисов также рассказал о стереотипах китайцев о русских. Для них население РФ является «воинственной нацией». Дело в том, что такое мнение сложилось из-за истории страны — ей постоянно приходилось обороняться. Стоит отметить, что в китайской республике россиян часто называют «чжаньдоу миньцзу», что значит «боевая/воинственная нация». Такое определение зачастую несет положительный оттенок, подчеркивая решимость, смелость и твердость духа.