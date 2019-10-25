Президент ЦАР сообщил о планах создать российскую военную базу в своей стране

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что его страна рассматривает возможность создания российской военной базы. Об этом он заявил в пятницу, 25 октября, в интервью РИА Новости.

«Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос

В декабре 2013 года в Банги случились столкновения между боевиками и повстанцами-христианами, противостоящим им. Именно тогда обострилась ситуация в ЦАР. Только в начале текущего года президент Туадера вместе с представителями вооруженных группировок подписали мирный договор, призванный завершить многолетний конфликт в стране. Стороны пришли к соглашению, что единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране заключается в том, чтобы организовать свободные и инклюзивные выборы.