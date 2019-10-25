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Депутат Госдумы предложил ограничить показ рекламы в кинотеатрах 10 минутами

Депутат Госдумы предложил ограничить показ рекламы в кинотеатрах 10 минутами
Лукашенко заявил о возможном транзите казахстанского газа через Россию

Лукашенко заявил о возможном транзите казахстанского газа через Россию

 России «придется» прокачивать газ через Украину, заявил украинский чиновник

России «придется» прокачивать газ через Украину, заявил украинский чиновник
Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

Президент ЦАР попросил снять запрет на поставки оружия стране

 Президент ЦАР сообщил о планах создать российскую военную базу в своей стране

Президент ЦАР сообщил о планах создать российскую военную базу в своей стране
10:50   25 Октября 2019
Весь мир

Президент ЦАР сообщил о планах создать российскую военную базу в своей стране

Президент ЦАР сообщил о планах создать российскую военную базу в своей стране

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что его страна рассматривает возможность создания российской военной базы. Об этом он заявил в пятницу, 25 октября, в интервью РИА Новости. 

«Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос

В декабре 2013 года в Банги случились столкновения между боевиками и повстанцами-христианами, противостоящим им. Именно тогда обострилась ситуация в ЦАР. Только в начале текущего года президент Туадера вместе с представителями вооруженных группировок подписали мирный договор, призванный завершить многолетний конфликт в стране. Стороны пришли к соглашению, что единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране заключается в том, чтобы организовать свободные и инклюзивные выборы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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