Депутат Госдумы предложил ограничить показ рекламы в кинотеатрах 10 минутами

Длительность рекламного блока, который демонстрируется в кинотеатрах перед началом сеанса, не должна превышать десять минут, в то время как сейчас в большинстве кинотеатров составляет 20 минут, а где-то и полчаса.

С таким заявлением в пятницу выступил заместитель думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов, прокомментировав инициативу петербургского Заксобрания регламентировать максимальную длительность демонстрации рекламы перед началом киносеанса.

По словам Свинцова, которые приводит агентство городских новостей «Москва», формат, в котором 15-20% времени киносеанса отводится под рекламу, является неприемлемым.

«Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю», - отметил он.

При этом депутат добавил, что сам попадал на сеансы, когда рекламные блоки продолжались более 20 минут. По его словам, детям особенно тяжело высиживать такую длинную рекламу и в результате поход в кинотеатр превращается в мучение.