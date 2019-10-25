Лукашенко заявил о возможном транзите казахстанского газа через Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о скорых консультациях Минска о возможном транзите казахстанской нефти через Россию.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России», — сообщил Лукашенко.

Такое решение было принято после переговоров президента Белоруссии с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане. «Думаю, договоримся», — заключил белорусский лидер, сообщает ИА БЕЛТА.

Напомним, в пятницу глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что с белорусской стороной уже практически «на 100%» согласовано соглашение о нефтяных поставках. При этом объемы транзита в сделке не указаны, но обговорены условия поставок — по словам Бозумбаева, Минск согласился, пишет «РИА Новости». Ранее Лукашенко заявил, что Россия — «больше чем страна» для Белоруссии, а для него — «идеология», которую из белорусского лидера «не выбить».